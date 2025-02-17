Fileleftheros gazetesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından açıklanan rapora yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta cinsel yolla bulaşan beş hastalıktan üçünde, beş yıl içerisinde artış olduğunu yazdı.

2019 yılında 100 bin kişilik nüfusta 31 frengi vakası tespit edildiğini ve bu rakamın yıllar içinde artış göstererek 2023 yılında 95’e çıktığını yazan gazete, 2019 yılında Güney Kıbrıs’ta iki bel soğukluğu vakası varken, bu rakamın 2023 yılında ise 25’e yükseldiğini ifade etti.

2019 yılında Güney Kıbrıs’ta bir klamidya vakası olduğunu ve bunun da yıllar içinde artış göstererek 2023 yılında 63’e yükseldiğini kaydeden gazete, doğumsal frengi ve lenfogranüloma venereum hastalıkları konusunda ise söz konusu zaman aralığında Güney Kıbrıs’ta çok az sayıda vaka kayda geçirildiğini ekledi.