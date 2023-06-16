Çoğumuzun küçük yaşlarda tanıştığı CS oyunu geçtiğimiz aylarda bir atak yaparak CS2'yi süpriz bir şekilde duyurmuştu.

Valve tarafından oyunun çok geliştirilmediği ve hilelerden dert yanan oyuncular yeni CS'nin duyurulmasının ardından oyunun grafikleri ve oyuna eklenen özellikler karşısında heyecanlandıklarını belirttiler.



Bir çok yayıncının oyunu deneyimleyip oyun severlere aktarmasıyla oyunun herkese ne zaman açılacağı sorusu kafalarda hala soru işareti olarak duruyor.

Kimi yayıncılar oyunun 14 Haziran'da piyasaya çıkacağını aktarsada bugün ayın 16'sı ve hala yayınlanmadı.

Bazı argümanlarda da oyunun CS'nin çıkış tarihinde yayınlanacağından yani 21 Ağustos'tan söz ediliyor.



Bunun haricinde 15 Temmuz'da da çıkma ihtimali olduğundan bahsediliyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan Counter Strike 2'nin çıkış tarihi net olarak bilinmese de oyunun resmi sitesinde yer alan ibareye göre 2023 yazında piyasaya sürüleceği ifade edildi.