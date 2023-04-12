Bilim insanları, 'Arcturus' olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 alt varyatının Hindistan'ı kasıp kavurduğunu açıkladı. Omicron alt varyantı olan ve teknik olarak XBB.1.16 olarak adlandırılan Arcturus, geçen ay enfeksiyonların 13 kat arttığı ülkedeki Covid vakalarında yeni bir artışa neden oldu.

Bununla birlikte, vakalardaki artış Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın bu hafta hastanelerin olası bir hasta akınıyla başa çıkmaya ne kadar hazır olduğunu kontrol etmek için tatbikatlar düzenlemesine yol açtı.

BAZI EYALETLERDE MASKE GERİ DÖNDÜ

Ayrıca, Hindistan’da Arcturus nedeniyle bazı eyaletlerde bir yıldan fazla bir süredir ilk kez halka açık ortamlarda yüz maskeleri geri geldi. Güney eyaleti Kerela Sağlık Bakanı Veena Georgei hamile kadınlar, yaşlılar ve altta yatan sağlık sorunları olanlar için maske takılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 BİN ARTTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan'da sadece bir günde 3 bin 122 artışla 40 bin 15 aktif Covid-19 vakası tespit edildiğini duyururken, Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü Our World in Data platformundan ayrı rakamlar, yeni günlük vakaların bir ay önceki 242'den 4 Nisan'da 3 bin 108'e ulaştığını gösterdi.

"ENDİŞE VERİCİ MUTASYONLARA SAHİP"

Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şu anda, ilk olarak Ocak ayı sonlarında tespit edilen XBB.1.16'yı izliyor ve yetkililer, Arcturus'ta endişe verici bazı mutasyonlar olduğunu açıkladı.

DSÖ'nün Covid-19 sorumlusu olan Dr. Maria Van Kerkhove konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Arcturus, birkaç aydır dolaşımda. Laboratuvar çalışmalarında artan bulaşıcılığın yanı sıra potansiyel olarak artan patojenite gösteren başak proteininde ek bir mutasyona sahip olduğunu gözlemledik. Ancak, Arcturus önceki varyantlardan daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok." dedi.

Öte yandan, Tokyo Üniversitesi'nden Japon bilim adamları tarafından yapılan farklı bir çalışma, Arcturus'un yakından ilişkili olduğu Kraken alt varyantından 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu öne sürdü.



Araştırmacılar, Arcturus’un "yakın gelecekte dünya çapında yayılacağını belirterek, yeni alt varyantın bağışıklık sisteminin mücadele etmesini zorlaştıran mutasyonları olduğunu belirtti.