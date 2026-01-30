DSÖ bugün yaptığı açıklamada, ölümcül Nipah virüsünün Hindistan'dan yayılma riskinin düşük olduğunu belirterek, Güney Asya ülkesinden bildirilen iki enfeksiyonun ardından seyahat veya ticaret kısıtlamaları önermediğini bildirdi. Bu durum, virüsün Türkiye'ye ulaşma riskinin yüksek olmadığını da gösterdi. Ancak bölgelerdeki ülkeler havaalanlarında güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Hindistan'da enfeksiyonların doğrulanmasının ardından, Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam, bu hafta havaalanlarında güvenlik kontrollerini sıkılaştıran Asya ülkeleri arasında yer alıyor .

DSÖ, dün Reuters'e gönderdiği mailde, "DSÖ, bu iki vakadan kaynaklanan enfeksiyonun daha fazla yayılma riskinin düşük olduğunu düşünüyor." bilgisini verdi ve Hindistan'ın bu tür salgınları kontrol altına alma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.

İNSANLAR ARASINDA BULAŞMA RİSKİ ARTMIYOR

Açıklamada, "İnsanlar arası bulaşmanın arttığına dair henüz bir kanıt yok" denildi ve Hindistan sağlık yetkilileriyle koordinasyon sağlandığı da belirtildi.

Ancak bu durum, Hindistan'ın bazı bölgelerinde ve komşu Bangladeş'te yarasa popülasyonunda dolaşan virüse daha fazla maruz kalma olasılığını ortadan kaldırmadı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 75

Meyve yarasaları ve domuz gibi hayvanlar tarafından taşınan virüs, ateş ve beyin iltihabına neden olabilir. Ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişen virüsün tedavisi bulunmamakta ve geliştirilmekte olan aşılar hala test edilmekte.

Bu hastalık, enfekte yarasalardan veya yarasaların bulaştırdığı meyvelerden insanlara bulaşır, ancak kişiden kişiye bulaşması kolay değildir çünkü genellikle enfekte kişilerle uzun süreli temas gerektirir.

Küçük çaplı salgınlar olağan dışı değildir ve virologlar genel nüfus için riskin düşük kaldığını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun kaynağının henüz tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Nipah virüsünü, ruhsatlı aşı veya tedavi bulunmaması, yüksek ölüm oranı ve daha bulaşıcı bir varyanta dönüşme olasılığı nedeniyle öncelikli patojen olarak sınıflandırıyor.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hindistan'ın doğu eyaleti Batı Bengal'de Aralık ayı sonlarında enfekte olan iki sağlık çalışanı hastanede tedavi görüyor.

Hindistan, özellikle dünyanın en yüksek riskli bölgelerinden biri olarak kabul edilen ve 2018'de ilk ortaya çıkışından bu yana düzinelerce ölümle bağlantılı olan güney eyaleti Kerala'da düzenli olarak ara sıra Nipah enfeksiyonu vakaları bildiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bu salgın Hindistan'da belgelenen yedinci, Batı Bengal'de ise üçüncü salgın. 2001 ve 2007 yıllarındaki salgınlar, Bangladeş sınırındaki bölgelerde meydana gelmişti ve Bangladeş neredeyse her yıl salgın bildiriyor.