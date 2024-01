CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Üretici ve ihracatçı birlikleriyle yapılan görüşmede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Güzelyurt İlçesi Narenciye Komitesi üyeleri yer aldı.

-Erhürman: “Her dönem aynı tartışmaların yaşanması üreticiyi yordu”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciye üreticileri ile ihracatçıları ve kontraktörlerin yaşadığı sorunları dinlediği ve kendi görüşlerini aktardığı görüşmede, yaşanan sorunların bilincinde olduklarını, dertlerinin bu sürecin en az hasarla atlatılması olduğunu ifade etti.

Yaşanan sorunların bilincinde olduklarını, dertlerinin bu sürecin en az hasarla atlatılması olduğunu kaydeden Erhürman, geçen haftalarda Güzelyurtlu üretici birliklerinin yönetim kurullarıyla yaptıkları toplantının ardından konuya hakim olan kişilerle bir araya geldiklerini, Tarım Bakanı’na konuyu çözmek için süre tanıdıklarını ancak hükümetin hayata geçirmek istediği formülün sürdürülebilir olmadığını söyledi. Üretici ve ihracatçıların sıkıntılı olduğunu ifade eden Erhürman, her dönem aynı tartışmaların yaşanmasının üreticiyi yorduğunu söyledi. Sektörde insan gücü kalmadığına işaret eden Erhürman, gençlerin büyüklerinin çektiği sıkıntıları görmesinin ardından ülkeden göç etmeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

-Akansoy: “Sizinle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazırız”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy konuşmasında, üreticilerle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ve sorunları çözmek için kararlı olduklarını vurguladı. Mevcut sorunlar için üreticilerin vereceği bilgiler ışığında çözüm önerisi üretmek istediklerini dile getiren Akansoy, amacın ortak akıl yaratmak olduğunu belirtti. Ürünlerin satılmasıyla ilgili konunun halen çözüme kavuşmadığını öğrendiklerini ifade eden Asım Akansoy, “Bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündeme taşıyacağız. Amacımız bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Sizinle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

-Gulamkadir: “Güzelyurt'un can damarına biz sahip çıkmak için buradayız”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise, Güzelyurt’un can damarının narenciye olduğunu söyledi ve hükümeti başta üreticiler olmak üzere tüm paydaşlara sahip çıkmaya davet etti. Kontraktöründen ihracatçısına, üreticisinden kamyoncusuna ve fabrikada çalışan işçilere kadar herkese sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Gulamkadir, “Biz buradayız” dedi. Önceki haftalarda narenciye sektöründe faaliyet gösteren üç üretici birlikleri ve yönetim kurullarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Gulamkadir, bu toplantıda birliklerin taleplerini aldıklarını ve kamuoyunun gündemine getirdiklerini söyledi. Sektörde yaşanan sorunları en iyi üreticiler, ihracatçılar ve kontraktörlerin bildiğini ifade eden Gulamkadir, sorunlara çözüm bulabilmek için bu toplantıları düzenlediklerini kaydetti. Tüm sektörlerin bir bütün olduğuna işaret eden Gulamkadir, tümünün bir zincirin halkaları olduğunu, sorunların ortak çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıda, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçılar Birliği temsilcileri de söz alarak görüşlerini aktardı.