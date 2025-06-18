Cyprus Airways, bazı yolcularına gönderdiği e-posta ile kişisel verilerin üçüncü şahısların eline geçmiş olabileceğini duyurdu.

Cyprus Airways tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yolcu verilerine erişim sağlandığı ancak şirketin sunucuları veya dijital altyapısının doğrudan ihlal edilemediği ifade edildi.

Etkilenmiş olabilecek veriler arasında ise şifreler, kredi kartı bilgileri veya ödemeyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığı bildirildi. Söz konusu verilerin geçmişte uçuş rezervasyonu yapmış yolculara ait iletişim bilgileriyle sınırlı olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen veriler arasında, ad-soyad, kimlik veya pasaport numarası, e-posta adresi, telefon numarası, uçuş numarası ve güzergâhı ile bilet sınıfı yer alıyor.

Fileleftheros gazetesinin şirket kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, saldırının zamanında durdurulduğu ve tüm yolcuların bilgilerinin sızdırılmadığı ifade edildi.

Öte yandan, olayın ardından Cyprus Airways’in gerekli önlemleri aldığı, güvenlik önlemlerinin de güçlendirildiği kaydedildi.