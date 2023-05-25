Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde bir çift, 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi. NDTV'nin haberine göre düğün günü için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak damat ortada yoktu. Ülkede "mandap" adıyla bilinen düğün sunağı altında geleneksel düğün kıyafetleriyle bekleyen gelin, damadı arayarak nerede olduğunu sordu. Damattan, "Annemi düğüne getirmek için almaya gidiyorum." yanıtını alan gelin, buna inanmayarak müstakbel eşinin peşine düştü.

GÜNLÜK KIYAFETLERİYLE GELDİ

İki saat süren en az 20 kilometrelik kovalamaca sonunda gelin, damadı Bareilly dışında bir otobüste buldu. Düğüne ait görüntülerde, damadın törene günlük kıyafetleriyle geldiği görüldü. İki aile ve çevredekiler, gelini "evliliğine sahip çıkan cesaretinden" dolayı kutlarken, damadı da genç kıza evlenmeye söz vermesinin ardından "evliliğin sorumluluklarından kaçtığı" için azarladı. (AA)