DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, devletin farklı birim ve kademelerinde görev yapan yaklaşık 300 KTAMS üyesinin katıldığı ve "Etkili iletişim yöntemleri ve algının önemi" konusunun tartışıldığı seminer, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy tarafından gerçekleştirildi.