Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplandı ve önemli kararlar aldı. İlk olarak, Kaymakamlık tarafından KTFF’ye gönderilen yazı doğrultusunda, Miracle Değirmenlik SK’nin mevcut başkanı Hakan Törehan’ın başkanlık seçiminin hükümsüz olduğuna karar verildi. Bu karar, Değirmenlik SK’nin 2024-2025 futbol sezonundaki işlemlerinin de geçersiz sayılmasına neden oldu.

KTFF Yönetim Kurulu, kulübün bu dönemde yaptığı tüm işlemleri yetkisiz kişilerce yapıldığı için hükümsüz kabul etti ve kulübün 2024-2025 yılı tescilinin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca, Değirmenlik SK’nın KTFF Süper Lig 2024/2025 sezonu 1. devre maçlarında elde ettiği tüm puanlar silindi ve aşağıdaki maçların hükmen yenik sayılmasına karar verildi:

26.01.2025 tarihinde oynanan M. Değirmenlik SK – Yenicami AK maçının sonucu 0 – 3,

08/02/2025 tarihinde oynanan Değirmenlik SK – Doğan Türk Birliği SK maçının sonucu 0 – 3,

15/02/2025 tarihinde oynanan Gönyeli SK – Değirmenlik SK maçının sonucu 3 – 0.

KTFF, oynanmayan tüm karşılaşmaların da Değirmenlik SK için hükmen yenik sayılmasına karar verirken, bu karar doğrultusunda, ilgili haftada cezalı futbolcu bulunan takımların cezalarını bir sonraki hafta oynayacağı ilk resmi müsabakada çekmesi gerektiğini belirtti.

KTFF, tüm bu işlemlerin Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ve özellikle 14. maddesi ile Ana Statü ve Dernekler Kanunu'na uygun olmadığına karar verdi.

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ'NİN MPANZU İTİRAZI RET EDİLDİ

Diğer bir önemli karar ise, DND L. Gençler Birliği SK’nın Yenicami AK’ya yaptığı itirazla ilgiliydi. 17.03.2025 tarihinde DND L. Gençler Birliği SK tarafından KTFF’ye sunulan itirazda, 15.03.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami AK – DND L. Gençler Birliği SK karşılaşmasında forma giyen Yenicami AK futbolcusu Geremias Jimmy Lima Mpanzu’nun 27.02.2025 tarihinde kulübü tarafından sözleşmesinin feshedildiği, dolayısıyla bu futbolcunun o tarihten sonra hiçbir maçta forma giymemesi gerektiği öne sürülmüştü. Bu sebeple, DND L. Gençler Birliği SK, karşılaşmanın hükmen kendi lehine tescillenmesi gerektiğini talep etmişti.

KTFF, kulüp ve futbolcu arasındaki sözleşme durumunun, futbolcu lisans kayıtlarıyla ilgili olduğunu ve futbolcu lisanslarının sezon sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı. KTFF kayıtlarına göre, Geremias Jimmy Lima Mpanzu’nun ismi 17.01.2025 tarihinde kulüp tarafından bildirilen Yabancı Bildirim Listesi'nde yer almakta olup, oyuncu bu tarihten itibaren oynanan bazı karşılaşmalarda da forma giymiştir. KTFF’nin kayıtları, futbolcunun lisansının iptal edilmediğini ve sadece kulübün sözleşmeyi feshetme işleminde bir idari hata olduğunu ortaya koymuştur.

KTFF, Profesyonel Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. maddesinde belirtilen fesih prosedürüne göre, futbolcunun sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kulübün gerekli yazılı bildirimlerini yapması ve futbolcunun fesihle ilgili taahhütname imzalaması gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, Yenicami AK'nın futbolcusunun lisansı geçerli sayıldığından, DND L. Gençler Birliği SK’nın itirazının reddedilmesine karar verildi.

KTFF, Süper Lig’deki tüm kulüplerin yabancı futbolcu değiştirme hakkının sadece Transfer ve Tescil Dönemleriyle sınırlı olduğunu ve Yenicami AK’nın futbolcusunun lisansının geçerli olduğunu belirterek, DND L. Gençler Birliği SK’nın yaptığı itirazın yasal bir dayanağı bulunmadığını ve reddedildiğini açıkladı.

Bu kararlar, KTFF’nin ligdeki faaliyetlerin hukuki ve sportif düzen içerisinde yürütülmesi gerektiği konusunda güçlü bir mesaj verdi.