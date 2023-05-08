Ağustos 2022'de nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç evliliği kısa sürdü. İkili arasında yaşanan sorunlardan sonra güzel oyuncu evini terk etti ve bekar evine yerleşti.

Rüya gibi bir düğünle dünya evine giren ikili 8 ayda boşanma kararı aldı. Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.

Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.

KARŞILIKLI TALEP OLMADI

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Özdemir ve Koç birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Adliyeden de ayrı ayrı çıkan ikiliden Özdemir "Açıklama yapmayacağım" derken Koç ise gülerek sorulara tepkisiz kaldı.

