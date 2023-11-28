Dünyanın en güçlü orduları için hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri kadar deniz kuvvetlerinin de önemi büyük. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazanıyor. Peki, denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası askeri güç sitesi Global Firepower, 2023 listesinde önemli bilgiler paylaştı.

ÇİN 78 DENİZALTI İLE İLK SIRADA YER ALIYOR

Listenin başında 78 denizaltı ile Çin ilk sırada yer alıyor.

RUSYA, ABD, K.KORE VE G.KORE İLK 5 SIRADA KONUMLANDI

Rusya 70 denizaltı ile 2. sırada, ABD 68 denizaltı ile 3. sırada, Kuzey Kore 35 denizaltı ile 4. sırada ve Güney Kore de 22 denizaltı ile 5. sırada yer aldı.

TÜRK DONANMASI İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye listede ilk 10 ülke arasında yer aldı. Türk donanması 12 denizaltı ile 9. sırada yer aldı. Türkiye; Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı.