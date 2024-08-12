Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, yaklaşık 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu.

Eşi Yasmin Sümertaş ile Altınkemer plajında denize giren İhsan Sümertaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumdan endişelenen eşi ve çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri helikopter desteğiyle, deniz polisi ise su yüzeyinde ve dalgıçlarla deniz altında arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda, Sümertaş Karamürsel'in karşı kıyısında yer alan Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlar tarafından denizde yarı baygın halde bulundu.

Geçtiğimiz dönemde baypas ameliyatı geçirdiği öğrenilen Sümertaş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sümertaş’ın tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.