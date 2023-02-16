Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili ve binlerce insanı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin sürekli gündeminde olması gereken bir konuyu da yeniden akıllara getirdi; deprem çantasının önemi! Evinizi terk etmeniz gerektiğinde ya da göçük altında kaldığınızda yardım gelene kadar hayata tutunabilmeniz için büyük öneme sahip olan deprem çantasının içinde neler olmalı? Deprem çantası hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

En temel ihtiyaç olan gıda malzemeleri

Deprem çantasının olmazsa olmazları arasında su ve yiyecek yer alıyor. Yaşamsal faaliyetlerin zorlu tüm şartlarda devam edebilmesi açısından büyük öneme sahip olan su, çantaya ilk konulması gerekenlerden. Suyun yanı sıra deprem çantasına yüksek kalorili, dayanıklı ve besleyici gıdalar konulmalı. Konserve gıdalar, kuru meyveler, paketli tahıl bisküvileri ve meyve suyu çeşitleri yüksek besleyici değerlere sahip olmaları ve uzun süre bozulmadan kalabilmeleri açısından tercih edilebilir. Eğer bu çantayı sadece kendiniz için değil, diğer aile üyelerinizle ortak hazırlıyorsanız her bir üründen toplam kişi sayısına yetecek kadar koymayı ihmal etmemelisiniz. Bunun yanında evcil hayvan sahipleri, deprem çantasına kendileri için koydukları gıda ürünlerine ek olarak hayvanları için mama da koyabilirler.

Her mevsime uygun giyim ürünleri

Yaşanabilecek yıkıcı bir deprem sonrasında yiyecek ve içeceğe olduğu kadar kıyafete de ihtiyaç duyarsınız. Kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceği ve yardımların ne zaman geleceği bilinemediği için deprem çantanızda bulunabilecek giysiler sizin için hayati önem taşır. Kıyafet seçerken mutlaka her mevsime uygun olmasına dikkat etmeniz gerekir. Sonuçta bu durumun ne zaman başınıza geleceğinin bir garantisi yok ve her mevsim koşuluna hazırlıklı olmak sağlığınız açısından oldukça önemli!

Yağmurluk, iç çamaşırı, çorap, ısı kaybını en aza indirmeye yarayan termal etkili giyim ürünleri ve mevsimlik birkaç parça eşya yeterli olur. Fazlasını çantaya koymaya çalışmak, çantanın ağırlığını artıracağından sizin için dezavantaj oluşturabilir.

Hijyenik malzemeler

Yaşanabilecek olası bir deprem sonrasında hijyen ihtiyacınızı karşılamak için kullanacağınız, deprem çantasında olması gereken bir diğer ürün grubu ise hijyenik malzemeler! Deprem çantanıza maske, ıslak mendil, sabun, tuvalet kağıdı, çöp poşeti, dezenfektan, diş fırçası, diş macunu ve kadınlar için büyük önem arz eden hijyenik ped koymalısınız. Bu çantanın bir acil durum kurtarıcısı olduğunu düşünerek yapacağınız hazırlıkta gereksiz ve çok sayıda eşya almanın yükünüzü ağırlaştıracağını göz önüne alarak hijyenik malzemelerden sadece birer paket eklemeniz yeterli olur. Bu malzemelerin içine sürekli kullanmanız gereken bir ilaç varsa onu da mutlaka eklemelisiniz.

Önemli belgelerin fotokopileri

Deprem çantasının olmazsa olmazlarından biri de önemli kişisel belgelerin fotokopileri! Kimlik kartı, pasaport, tapu belgeleri, ruhsat, zorunlu deprem poliçesi, diploma ve banka cüzdanı, herhangi bir sağlık sorununuz var ise sağlık raporu, sağlık kayıtları gibi şahsi belgelerinizin fotokopisini çektirip çantanıza koymanız gerekiyor. Bunların yanında eğer evinizde bir evcil hayvanınız varsa onun da karne fotokopisini çantada bulundurmanız oldukça önemli.

El feneri ve düdük gibi hayat kurtarıcı malzemeler

Deprem çantasına yukarıda belirttiğimiz tüm malzemeleri yerleştirdiyseniz şimdi sıra afet sonrasında diğer kişilerle haberleşmenizi sağlayacak başlıca malzemelerde! Bunların başında el feneri ve düdük geliyor. Bir deprem çantasında mutlaka olması gereken bu iki malzeme, kurtarma ekibinden gelenlerin sizi olduğunuz yerden çıkarabilmeleri için hayati önem taşıyor. Fener seçimi yaparken pille çalışıyor olmasına özellikle dikkat etmelisiniz. Düdüğü de yine fener gibi uyarıcı amaçlı olarak kullanabilir ve dışarıdan sesinizin duyulmasını sağlayabilirsiniz. Fener ve düdüğün yanında deprem çantanıza mutlaka ilk yardım malzemeleri, su ve rüzgar geçirmeyen acil durum koruma örtüsü, battaniye, not defteri, koli bandı, kalem, çakı, taşınabilir şarj cihazı, küçük makas, pilli bir radyo ile yedek piller de koymalısınız.

Deprem çantasını hazırladıktan sonra nelere dikkat etmelisiniz?