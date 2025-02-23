Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.

Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.

Saatler 20'yi gösterdiğinde, santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak.

Dev derbide Slavko Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.

Yabancı hakemin yöneteceği derbide sarı kırmızılılar 6 puanlık farkı açmanın, sarı lacivertliler ise arayı kapatmanın peşinde.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik var.

Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.

Sezonu kapatan Mauro Icardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den geldi.

Avrupa Ligi'ne erken vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirecek.

Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.

Son 7 maçını kazanarak zirve takibinden vazgeçmeyen sarı lacivertliler,, 2025'te oynadığı 13 maçta da kaybetmedi.

Biletlerin cuma günü tükendiği dev derbide, yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribününde olacak.

Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle kritik maça hazırlanan Mourinho'nun ekibinde eksiklerin sayısı azaldı.

Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma döndü. Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY:

Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

FENERBAHÇE:

Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic; Dzeko ve En Nesyri.