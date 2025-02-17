2024 YR4 Asteroiti, Aralık 2024’te Şili’deki ATLAS teleskopları tarafından keşfedildi. Çapının 40 ila 90 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroit, Torino Çarpma Tehlike Ölçeği’nde 3. seviyede yer alıyor. Bu seviye, asteroitin yerel ölçekte etkili olabileceği fakat küresel bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor.

Torino, Dünya’ya çarpma potansiyeli olan gök taşlarının oluşturduğu tehdidi belirten 11 puanlık bir ölçektir. Seviye ne kadar yüksekse, uzay nesnesinin yaratacağı yıkım da o kadar yüksek kabul edilir.

Atom Bombasından 500 Kat Güçlü

Bir asteroitin yıkıcı potansiyeli, bileşimi, hızı ve kütlesine bağlıdır. 2024 YR4 hala çok uzakta olduğu için bu özellikler henüz tahmin edilebilir durumda. Gökbilimciler, 2024 YR4’nün çarpma anında yaklaşık 8 milyon ton TNT’ye veya Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünün 500 katına eşdeğer bir hava patlaması yaratacağını düşünüyor.

'Şehir Yıkıcı' lakabı verildi

Bilim insanları, yerel ölçekte tehdit oluşturması sebebiyle asteroite Şehir Yıkıcı anlamına gelen “

City Destroyer” lakabını verdi.

Asteroit nereye çarpacak?

NASA Mühendisi David Rankin, asteroit için bir risk koridoru çizdi. Buna göre %2’lik ihtimal gerçekleşir ve asteroit Dünya’ya düşerse, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezüela, Kolombiya ve Ekvador risk altında olacak.

Birleşmiş Milletler Harekete Geçti

Şehir Yıkıcı’ya karşı gezegenin korunması için BM acil durum protokolü etkinleştirdi. Bu protokol şimdilik sadece asteroitin hareketlerini anlamak için sürekli izleme ile sınırlı olacak.

Önlemler Test Ediliyor

Dünya’yı yıkıcı potansiyele sahip asteroitlerden korunmak için birçok kurum önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. NASA, 2023 DART Görevi adı verdiği projeyle Dimorphos adlı zararsız bir asteroite roket atarak testler yaptı. Bu deney, roketlerin benzer gök cisimlerine fırlatılabildiğini, bu tür çarpışmaların söz konusu nesnelerin yönünü değiştirebileceğini kanıtladı.