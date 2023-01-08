CPJ’den yapılan yazılı açıklamada, “3 Ocak Salı günü Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalı’ndan (SSBC) 6 gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler, Aralık ayında sosyal medyada geniş çapta yer bulan ve ülke devlet başkanının altını ıslattığı bir görüntüyü sızdırdıkları iddiasıyla soruşturma altında. SSBC o görüntüleri yayınlamadı” denildi.

“DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR”



CPJ Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Yetkililer bu 6 SSBC çalışanını koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve daha fazla yıldırma veya tutuklama tehdidi olmadan çalışabilmelerini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.