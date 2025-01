KIB-TEK'in açıklaması şöyle:

5 Ocak 2025 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Trucks Trading Ltd şirketine akım temini projesi kapsamında 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Alayköy Sanayi 1. Caddenin Güney Kısmı’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.