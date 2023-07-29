Current Biology adlı akademik dergide cuma günü yayımlanan çalışmada, bilimsel literatürdeki Latince adı Drosophila melanogaster olan sirke sineklerine çiftleşmeden doğurabilme yeteneği kazandırıldığı belirtildi.

"Bakire doğum" olarak da bilinen partenogenez adlı süreçte dişiler, erkeğin yumurtayı döllemesine gerek kalmadan bunu kendi bedenlerinde embriyo haline getirebiliyor.

Araştırmada, ilk kez bir hayvana genetik mühendislikle partenogenez özelliği kazandırıldığı ifade edildi.

Çalışmada "bakire doğum" yeteneği kazandırılan dişi sirke sineklerinin, bu özelliği yavrularına da aktardığı gözlemlendi.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Alexis Sperling, öncelikle Drosophila melanogaster'in yakın akrabası olan Drosophila mercatorum adlı sirke sineği türünden iki genom dizilimini incelediklerini belirtti. Bu dizilimlerden biri bakire doğum, diğeriyse eşeyli üreme özelliğine sahipti.

Araştırmacılar, genom dizilimlerini karşılaştırarak partenogenezi sağlayan genleri tespit etti. Bilim insanları daha sonra bu verilerden yola çıkarak Drosophila melanogaster'in genleriyle oynadı ve sineğe bakire doğum özelliği kazandırdı.

Sperling, söz konusu sürecin 6 yıl sürdüğünü ve yaklaşık 220 bin sirke sineği üzerinde deney yaptıklarını söyledi.

Bilim insanı, geçen ay Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan dişi timsahın da "bakire doğum" yaptığının ortaya çıktığını hatırlatarak, doğada nadir gözlemlenen partenogenezin sanılandan daha yaygın olabileceğini söyledi.

Mevzubahis olayda 18 yaşındaki dişi timsahın yavrusunun, annesiyle yüzde 99,9 oranında aynı genetik yapıya sahip olduğu ve babasının bulunmadığı tespit edilmişti. Bu olayla birlikte partenogenez ilk defa timsahlarda görülmüştü.