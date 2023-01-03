TikTok kullanıcısı yeni doğum yapmış anne Jordan Bloss-Wilson, doğumda yaşadığı olağandışı deneyimi sosyal medya hesabından paylaştı. Partneriyle birlikte Kansas City'de yaşayan Jordan, sevimli oğlunun uyurken çekilmiş bir videosunu yükledi. Kamera onu gülümsemek için ağzını açarken yakaladığında, küçük dişlerini gösteriyordu. Daha sonra 8000'den fazla takipçisine şunları söyledi: "Bebeğiniz dişlerle doğduğunda hiçbir hastane personeli buna inanmıyor çünkü bunu daha önce hiç görmediler."

HER 2000 DOĞUMDA 1 OLUYOR

Oğlu şu anda sekiz aylık olan anne, ne kadar nadir olduğu da dahil olmak üzere başlıkta daha fazla ayrıntı verdi. Jordan şöyle açıkladı: "Bu, her 2000 doğumda 1 oluyor.” 1,9 milyondan fazla izlendikten sonra viral olan video, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Birçoğu, nadir görülen bir örneği de hiç duymadıklarını ve başlarına gelirse nasıl tepki vereceklerini bilemeyeceklerini söyledi. Biri şöyle yazdı: “Vay canına, bu ilginç. Bunun olduğunu daha önce duyduğumu sanmıyorum."

DİŞLERLE DOĞAN KİŞİLER YORUMLARDA BU DURUMU YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ancak Jordan'ın yalnız olmadığını gösteren başkaları da bunu duyduklarını hatta deneyimlediklerini söylediler. Biri şu yorumu yaptı: “Ben dişlerle doğdum!!!! Küçük ikizim bak.” Bir diğeri katıldı ve ekledi: "Dişle doğdum ve annem tek yaptığım şeyin ağlamak olduğunu söyledi."