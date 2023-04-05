Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili mahkemede ifade verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına gelen Trump, burada Manhattan Başsavcılığı tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları dinledi.

16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, porno yıldızı Stormy Daniels’e 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.

Savcılar, Trump'ın, 2016 seçimlerinin bütünlüğünü baltalamaya, adaylığını öne çıkarmak için hakkındaki olumsuz bilgileri bastırmaya yönelik yasa dışı bir komplonun parçası olduğunu savundu.

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsini “suçsuzum” diyerek sert bir şekilde reddederken, yargıç mahkemede Trump’ı toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek söylemlerden kaçınması konusunda da uyardı.

"KİTLESEL SEÇİM MÜDAHALESİ"

Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.

Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, “ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi.” diye konuştu.

HUNTER BIDEN’IN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI OLAYINA DEĞİNDİ

Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı." dedi.

Trump, yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında, “Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz.” diyerek Amerika'yı yeniden büyük yapacakları vaadinde bulundu.

Trump’ın mahkeme salonunda yanında bulunan 4 avukatı, çıkışta medya mensuplarına açıklamalarda bulunarak, suçlamaların düşürülmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık'ta görülecek.

BAŞSAVCI "34 AĞIR SUÇ" İSNAT ETTİ

Trump'ın ifadesini almasının ardından basın mensuplarına konuşan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, "Eski Başkanın 2016 seçimleri dönemindeki avukatı Michael Cohen'e yaptığı ödemelerle ilgili, "Büyük jüri toplamda kritik yanlış beyan içeren 34 belge olduğunu tespit etti." diye konuştu.

Bragg, Trump hakkındaki iddialarla ilgili, "kapsamlı bir soruşturma" yürüttüklerini ve kayıtlara göre, Federal Seçim Yasası sınırını veya katkı pay limitlerini ihlal ettiğini belirtti.

Başsavcı, "New York Eyaleti yasalarına göre, dolandırmak ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur." dedi.

Bragg, Trump'ın, "önceki yıl işlenen gerçek suçları örtbas etmek amacıyla " 2017'de Cohen'e "hayali hukuk hizmetleri" için ödeme yaptığını ifade etti.

Trump'ın hakkındaki iddialarla ilgili ek kanıtların bulunduğunu belirten Bragg, "Kim olursan ol. Ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz." diye konuştu.

2016 SEÇİMLERİNE ATIF YAPTI

Başsavcı Alvin Bragg, Donald Trump'ın, ABD Başkanlığını kazandığı seçimlere atıf yaparak, "Kanıtlar, 2016 seçimleriyle ilgili suçları örtbas etmek için bunu yaptığını gösterecek." ifadesine yer verdi.

"Donald Trump, yayıncılık şirketi American Media Incorporated'ın yöneticileri, Bay Cohen ve diğerleri, 2015 yılında, Bay Trump'ın seçimi kazanma şansını artımak için olumsuz bilgileri bastırma planı olan bir 'yakala ve öldür' planı üzerinde anlaştılar." diyen Başsavcı, "Trump hakkında olumsuz bilgilere sahip olduğunu iddia eden kişilere" üç ayrı ödeme yapıldığının altını çizdi.

Bragg, söz konusu ödemeler için paravan şirketler kurulduğunu vurgulayarak, "sessiz kalmaları için" ödeme yapılan üç kişiden birinin "Stormy Daniels adında bir kadın" olduğunu kaydetti.

Manhattan Başsavcısı, ABD başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Michael Cohen'in Daniels'in avukatlarına yaptığı 130 bin dolar ödemeyle "seçmenlerin bilgisine zarar verildiğini" söyledi.

Başsavcı sözlerini, "Bugün herkesin kanun önünde eşit olmasını sağlama konusundaki ciddi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hiçbir miktar para ve hiçbir güç, bu kalıcı Amerikan ilkesini değiştirmez." diyerek tamamladı.

TRUMP'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

ABD medyasına göre Donald Trump, iki kadına sessiz kalmaları için 150 bin ve 130 bin dolar ödemek, 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmak, evrakta sahtecilik ve başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

"SUS PAYI" SORUŞTURMASI

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.