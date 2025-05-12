Türkiye'nin barış diplomasisi, dünyaya ders verecek nitelikte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlar sonrası Rusya-Ukrayna savaşı da sona ermek üzere.

Rusya-Ukrayna arasında perşembe günü, İstanbul'da bir toplantı yapılacak.

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmeler, Donald Trump'ın da gündeminde...

ABD Başkanı Donald Trump'tan görüşmeler hakkında kritik bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU TOPLANTIDAN İYİ ŞEYLER ÇIKABİLİR"

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"PERŞEMBE İSTANBUL'A UÇABİLİRİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeler için iyi bir ev sahibi olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "İki ülke liderinin de İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SURİYE KONUSUNDA BAZI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta önemli arabuluculuk rolü üstlenerek taraflarla sürekli temas halinde bulundu ve diplomatik çabalarını yoğun şekilde sürdürdü.

Arabuluculuk faaliyetleri kapsamında Türkiye, 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı bir araya getirdi.

Yine aynı yıl Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sayesinde her iki ülkenin heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi ve 22 Temmuz 2022'de "Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022'de Lviv'i ziyaret ederken savaşın başlamasından sonra iki ülkeye de ziyaret gerçekleştiren tek NATO ülkesi lideri oldu.

Diğer yandan Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilen esir takasında arabuluculuk rolü üstlendi.

Esir takası konusunda da ülkeler arasında arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Ağustos 2024'te de ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti.