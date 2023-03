ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, bugün tutuklanmayı beklediğini söyledi. 76 yaşındaki siyasetçi, destekçilerini gözaltına alınması ve suçlanması halinde, yetkilileri protesto etmeye çağırdı.

TRUMP'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Trump destekçileri, bugün Trump’ın Florida’daki evinin önünde, Manhattan Savcılığı önünde ve New York’taki Trump Towers önünde toplanmaya başladı. New York’taki yetkililer, Trump'ın tutuklanması halinde patlak verecek gösterilere karşı kapsamlı hazırlık yaptığını açıkladı. New York emniyeti ise protestolara yönelik 700 polis görevlendirdiğini duyurdu. Eyaletteki yöneticilerin de olası protestolara karşı olağanüstü toplantılar yaptığı ifade edildi. Yetkililerin Trump yanlısı ve karşıtları arasında çatışma çıkmasından endişelendiği belirtiliyor.

Trump, soruşturmayı "Cumhuriyetçi Parti'nin açık ara önde gelen adayını devirmeye çalışan siyasi bir cadı avı" olarak tanımlayan uzun bir açıklama yayınladı. Trump, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum.” dedi. Ancak Trump'ın bir sözcüsünün kendilerine herhangi bir tutuklama haberi gelmediğini söyledi.

Bununla birlikte, Cumhuriyetçi siyasetçiye 2016 başkanlık kampanyasının sonlarına doğru porno yıldızı Stormy Daniels'a iddia edilen ilişki konusunda sessiz kalması karşılığında ödeme yaptığına dair dava, Trump'la ilgili davalardan yalnızca birini oluşturuyor.

Trump’a yönelik diğer devam eden davalar arasında Georgia seçimlerine müdahale soruşturması ve ABD Kongre Binası'ndaki 6 Ocak ayaklanmasındaki rolüne ilişkin iki federal soruşturma yer alıyor.

TRUMP ŞİMDİ NE YAPACAK?

Hukukçuların bildirdiğine göre, Manhattan'ın Demokrat bölge savcısı Alvin Bragg'i siyasi çıkar sağlamak için kendisini hedef almakla suçlayan Trump, bu gerekçelerle suçlamaların düşürülmesini talep edebilir.

Ayrıca zamanaşımı süresinin (bu olayda beş yıl) dolup dolmadığına da itiraz edebilir. Ancak New York'ta zamanaşımı süresi, sanığın eyalet dışında bulunması halinde uzatılabiliyor. Trump ABD başkanı olarak görev yapmanın bu süreye dahil olmaması gerektiğini savunabilir.

Siyasi açıdan, olası bir iddianamenin Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki şansını nasıl etkileyeceği ise belirsiz.