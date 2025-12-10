Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcileri, bugün 10.00–12.00 saatleri arasında ara bölgede bulunan Dayanışma Evi'nde (Home for Cooperation) Avrupa Birliği Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile bir araya geldi. Toplantı, Cyprus Dialogue Forum’un organizasyonuyla gerçekleştirilirken gündemin ana maddesini, yeniden başlaması beklenen Kıbrıs çözüm müzakereleri oluşturdu.

Demokrat Parti’yi toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Parti Başkan Yardımcısı Salih Çeliker temsil etti. Çeliker, görüşmede DP’nin çözüm sürecine ilişkin duruşunu “net ve açık bir şekilde” ortaya koyduklarını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı soru-cevap formatında ilerledi. Katılımcılar, olası müzakere sürecinin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, tarafların beklentileri ve AB’nin sürece dair yaklaşımı ele alındı.

Cyprus Dialogue Forum’un tüm çalışmalarına aktif şekilde katıldığını vurgulayan Demokrat Parti, Forum aracılığıyla görüşlerini doğrudan aktarma imkânı bulduğunu belirtti.

Demokrat Parti açıklamasında, toplantıya ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, partinin çözüm sürecine yönelik kararlılığının sürdüğü vurgulandı.