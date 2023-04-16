BAE'nin Dubai kentinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtinde 5 katlı apartman alevlere teslim oldu.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.