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Yangında en az 16 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BAE 'nin Dubai kentinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Deira semtinde 5 katlı apartman alevlere teslim oldu.

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