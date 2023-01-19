Hindistan'ın Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi'nin büyük kızı olan 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için ailesinin 60 milyon dolarlık servetinden vazgeçti.

4 GÜN SÜREN TÖREN

Devanshi, dünyevi zevklerden vazgeçtiğini açıklamasının ardından 4 gün süren dini törenle rahibeliğe kabul edildi.

Hindistan televizyonlarında yayınlanan görüntülerde, bir filin çektiği gösterişli bir araba içinde tapınağa gelen küçük kız, burada giydiği lüks kıyafetleri beyaz pamuklu bir elbise ile değiştirdi.

TARİHE GEÇTİ

Devanshi tüm malvarlığından vazgeçip 'Jain keşişliğine' girmek için 'diksha' törenine katılan en genç insanlardan biri olarak tarihe geçti.

Devanshi'nin küçük bir çocukken bile çok dindar olduğunu belirten bir tanık, "Devanshi hiç televizyon, film izlemedi. Alışveriş merkezlerine ya da restoranlara gitmedi" dedi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Ailesi de Jain inancına sahip olan Sanghvi'nin 4 gün süren tarikata kabul töreninden görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük kızın fotoğrafları kısa sürede viral oldu.