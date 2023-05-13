Meksika’da yaşayan 11 yaşındaki i Andhara Perez Sanchez, otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa uğradı. Ailesi küçük kızın okulda yıllarca gördüğü zorbalık ve öğretmenlerinin ilgisiz tavırları nedeniyle kendisini uzaklaştırmaya başladığını dile getirerek, “Öğretmenler çok empati kuramıyordu, bana ‘bari ödevini bitirse’ diyorlardı. Kendini dışlamaya başladı, garip ve farklı hissediyordu. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemiyordu. Bir süre okula gidiyor ve daha sonra gidemiyor, uyuyakalıyordu. Artık bir şeyler yapmak istemiyordu. Çok depresyondaydı, insanlar onunla dalga geçiyorlardı.” dedi.

ÜSTÜN ZEKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kızlarının yaşadığı ağır depresyon nedeniyle aile onu bir terapiye götürmeye karar verdi. Daily Mail’in aktardığına göre, Sanchez’in üstün zekalı olduğu ortaya çıktı ve küçük çocuğu Yeteneklere Dikkat Merkezi’ne (CEDAT) göndermeleri tavsiye edildi. Yapılan testlerde küçük kızın IQ’sunun 162 olduğu doğrulandı. Bu sayısal veri küçük dahinin Albert Einstein ve hayranı olduğu Stephen Hawking’ten daha zeki olduğunu gösteriyordu. Babası Kuldeep Kumar'a göre, Mensa yetkililerine göre puanı onun resmi olarak bir 'dahi' olduğu anlamına geliyor.

Sistem mühendisli linans derecesi alan ve matematik alanı ile mühendislik alanında yüksek lisans yapan Sanchez, Meksika Uzya Ajansı ile birlikte çalışıyor.