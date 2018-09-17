Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94632
ALTIN
240.413
DOLAR
6.2390
STERLİN
8.1759
EURO
7.2728
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı

Almanya'nın Landshut kentinde bir açık büfe suşi restoranı, 100 tabak yemek yiyen triatloncu müşterisine giriş yasağı koydu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:50
100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı

Jaroslav Bobrowski adlı müşteri, "hiç bitmeyen yemeği" için yaklaşık 16 Euro hesap ödedi.

Garsonlar, Bobrowski'nin bahşişini reddederken restoran sahibi, "Bu normal değil" dedi.

Bobrowski, 20 saat aç kaldıktan sonra tıka basa doyuncaya kadar yemek yenen bir rejim uyguluyor.

Eskiden vücut geliştirme sporu yaptığı belirtilen Bobrowski, bir gazeteye, giriş yasağına şaşırdığını belirterek restoranın düzenli bir müşterisi olduğunu söyledi.

'80 tabak falan yemişimdir'

Bobrowski, 100 tabak suşi yemediğini, restoran sahibinin rakamı "abarttığını" öne sürerek "80 tabak falan yemişimdir. Ama 100'e yuvarlamışlar" dedi.

Garsonların Bobrowski'nin ne kadar suşi yediğini hesaplamak için masasındaki boş tabakları kaldırmadığı belirtiliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SuşiTriatlon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak
Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak
İran'da ‘Sosyal Medya Yasağı’ Tartışılıyor
İran'da ‘Sosyal Medya Yasağı’ Tartışılıyor
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim