MÜKEMMEL AHLAKİ KARAKTER SAHİBİ OLMALI
Sri Lanka’nın resmi gazetesi Daily News’e, aylık 203 dolar maaşla cellat alımlarının başladığına dair iş ilanı verildi. İlanda, adayların 18-45 yaşları arasında, erkek, ’mükemmel ahlaki karakterli’ ve ’akıl sağlığının yerinde’ olması gerektiği belirtildi.Sri Lanka’nın son celladı 2014 yılında görevinden ayrılmış ve kariyeri boyunca hiç kimseyi idam etmemişti.
1000 TL'ye cellat aranıyor!
13 Şubat 2019 Çarşamba 14:25
MÜKEMMEL AHLAKİ KARAKTER SAHİBİ OLMALI
Benim yaş 32 hazırım. Para da istemez
sen 32 yaşında akıl sağlığı yerinde olmayan bir insansın bence.. dünyanın senin gibilere ihtiyacı yok