1000 TL'ye cellat aranıyor!

Sri Lanka hükumetinin uyuşturucu mafyalarına karşı mücadele için tekrar infaz cezasının uygulanacağını açıklanmasının ardından,alımı için resmi gazeteye ilan verildi. İşe alınacak cellatların 203 dolar maaşla çalışacağı belirtildi.

MÜKEMMEL AHLAKİ KARAKTER SAHİBİ OLMALI

Sri Lanka’nın resmi gazetesi Daily News’e, aylık 203 dolar maaşla cellat alımlarının başladığına dair iş ilanı verildi. İlanda, adayların 18-45 yaşları arasında, erkek, ’mükemmel ahlaki karakterli’ ve ’akıl sağlığının yerinde’ olması gerektiği belirtildi.Sri Lanka’nın son celladı 2014 yılında görevinden ayrılmış ve kariyeri boyunca hiç kimseyi idam etmemişti.