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1000 TL'ye cellat aranıyor!

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:25
1000 TL'ye cellat aranıyor!

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Sri Lanka hükumetinin uyuşturucu mafyalarına karşı mücadele için tekrar infaz cezasının uygulanacağını açıklanmasının ardından, cellat alımı için resmi gazeteye ilan verildi. İşe alınacak cellatların 203 dolar maaşla çalışacağı belirtildi.

MÜKEMMEL AHLAKİ KARAKTER SAHİBİ OLMALI
Sri Lanka’nın resmi gazetesi Daily News’e, aylık 203 dolar maaşla cellat alımlarının başladığına dair iş ilanı verildi. İlanda, adayların 18-45 yaşları arasında, erkek, ’mükemmel ahlaki karakterli’ ve ’akıl sağlığının yerinde’ olması gerektiği belirtildi.Sri Lanka’nın son celladı 2014 yılında görevinden ayrılmış ve kariyeri boyunca hiç kimseyi idam etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cellat
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Cellat 2019-02-13 17:36:59

Benim yaş 32 hazırım. Para da istemez

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cellat'a 2019-02-15 13:04:44

sen 32 yaşında akıl sağlığı yerinde olmayan bir insansın bence.. dünyanın senin gibilere ihtiyacı yok

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