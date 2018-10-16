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1000 yıldır toprak altındaydı! Radarlar böyle tespit etti

Norveç'te son yılların en heyecanlandıran keşiflerinden biri ortaya çıktı. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü yerin sadece 50 santimetre altında gömülü Viking dönemine ait bir gemi bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 12:24
1000 yıldır toprak altındaydı! Radarlar böyle tespit etti

Live Science’ta yer alan habere göre, arkeologlar Norveç’in güneydoğusunda yüksek çözünürlüklü yer radarı kullanarak yürüttükleri tarama sırasında yerin altında 20 metre uzunluğunda Viking gemisi tespit etti.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü’nün (NIKU) açıklamasında, arkeologların Ostfold’da radarla yapılan tarama sırasında yerin 50 santimetre altında Viking mezarlığı ve bu mezarlığın bir bölümüne gömülmüş Viking gemisi buldukları belirtildi.

Projeyi yürüten arkeolog Lars Gustavsen, Viking döneminde gemilerin, güç ve itibarı göstermek amacıyla mezarlıkların bir bölümüne gömüldüğünü ifade etti.

Gustavsen, geminin omurgasının sağlam göründüğünü söyledi. Şu an için bölgede kazı yapılmayacağı ifade edildi.

Vikinglerin, 800 ile 1050 yılları arasında Avrupa’nın kuzeyinde ve İskandinav ülkelerinde yaşadığı belirtiliyor.

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