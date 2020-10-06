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102 karat kusursuz pırlanta 16 milyon dolara satıldı

Nadir bulunan 102 karat değerindeki beyaz pırlanta açık arttırmada 16 milyon dolara satıldı. Uzmanlar, pırlantanın oldukça ucuz bir fiyata satıldığını belirtti.

06 Ekim 2020 Salı 11:08
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102 karat kusursuz pırlanta 16 milyon dolara satıldı

Sotheby's şirketi tarafından Hong Kong'da online olarak gerçekleştirilen açık artırmada 102 karatlık pırlanta, ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Telefonla arayarak teklif veren alıcı, uzmanlar tarafından kusursuz olarak değerlendirilen pırlantayı 16 milyon dolara aldı.

Değerli elmas, 2018'de Kanada'da bir madende keşfedilen 271 karatlık bir taştan alındı. Yüz karattan büyük ve aynı kalitede sadece yedi pırlanta daha var.

Açık arttırmada satıcının, ürün için koyduğu minimum bir fiyat yoktu. Tarihte ilk kez bir elmas bu şekilde müzayedede satıldı.

Elmasın 'kelepir' denilebilecek bir fiyata satıldığını belirten çevirimiçi kuyumcu mağazası 77 Diamonds'ın genel müdürü Tobias Kormind, rezerve edilmiş bir fiyat olmadığı için alıcının cesur bir teklif verdiğini ve kazandığını söyledi.

2017'de 163 karat pırlantalı bir kolye, Cenevre'deki bir etkinlikte 33,7 milyon dolara satılmıştı. Angola'daki 404 karatlık bir taştan alınan elmasın, müzayedede sunulan en büyük elmas olduğu söyleniyor.

Aynı yıl 19 karat değerinde nadir bulunan pembe elmas, açık artırmada rekor bir fiyatla 42.3 milyon sterline satıldı. Avrupa müzayede evi başkanı Christie's'e göre, karat başına yaklaşık 2,6 milyon dolarlık fiyat pembe elmas için dünya rekoru kırdı.

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