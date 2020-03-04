107 kişi virüsten öldü

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalya'da Corona virüs vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi.

ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısı ise 108'e çıktı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.