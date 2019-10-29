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150 saatlik süre bugün doluyor

Rusya ile varılan mutabakat gereği terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den çekilmesi için verilen 150 saatlik süre bugün doluyor.

29 Ekim 2019 Salı 11:29
150 saatlik süre bugün doluyor

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de varılan mutabakata göre, terör örgütü PKK/YPG’nin 23 Ekim 12.00’den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor.

Ankara’nın konuyla ilgili tavrı net. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde.
Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti Ankara’ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında kapsamlı görüşmeler yapılıyor. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı yer alıyor.

Ankara’da bulunan Rus Askeri Heyeti ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere bugün de devam edilecek.
Ankara-Moskova hattında bunlar yaşanırken Washington yönetimi ile de temas sürüyor.
Rasulayn’da 1 Türk askerinin şehit olduğu terör saldırısı sonrasında, ABD makamları ile temasa geçildi. ABD’nin Ankara’daki askeri ateşesi Genelkurmay Başkanlığı’na çağrıldı, izahat istendi.
EMT/TRT

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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