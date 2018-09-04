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16 ülke ABD'ye karşı birleşti

04 Eylül 2018 Salı 12:27
16 ülke ABD'ye karşı birleşti

ABD ile büyük ticaret ortakları arasındaki gerilimler, dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturacak dev anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Asya-Pasifik cephesinde “ABD’siz” ticaret anlaşmasında sona geliniyor.

Trump yönetimi, Çin mallarına 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi koymayı düşünürken, Asya Pasifik bölgesinde yer alan 16 ülke dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturmak için harekete geçti.

Mega ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için gün sayan ülkeler, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nden 10 ülkenin yanında Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşuyor. Birlikte ise Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam yer alıyor.

Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tamamlandığında, küresel ekonominin yaklaşık üçte birini elinde tutacak. 

İlgili ülkeler, farklılıkları ortadan kaldırmaya ve daha önceki tartışmalı konuların çözümlenmesine odaklanacak.

Anlaşma, Çin’le ticaret hesaplaşmasına odaklanan ve 2017’de Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) olarak adlandırılan başka bir uluslararası ticaret anlaşmasından çekilen ABD’yi içermiyor. 

Beyaz Saray Yönetimi de yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayında Singapur’da liderleri bir araya getirecek zirveye katılmayacağını bildirdi. 

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı yeniden müzakere edilen Nafta Anlaşması’na dahil etmeye gerek olmadığını savundu.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "On yıllar süren istismarın ardından Amerika için adil bir anlaşmaya varmazsak, Kanada anlaşmanın dışında kalacak” diye yazdı.

Trump mesajında, “ABD Kongresi müzakerelere müdahale etmemeli, aksi halde Nafta’yı tamamen iptal ederim" ifadesini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDolarÇinRusyaTürkiye
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