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168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs salgını nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitim alamadığını açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:45
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168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

UNICEF'in COVID-19 salgınının çocukları ve eğitimlerini nasıl etkilediğine ilişkin yayımladığı raporuna göre, her 7 çocuktan biri, yani 214 milyon çocuk, yüz yüze eğitim imkanın dörtte üçünden fazlasını salgın yüzünden kaçırdı.

168 milyondan fazla çocuk ise okullarının yaklaşık bir yıl kapalı kalması nedeniyle yüz yüze eğitim alamadı.

Okulların en fazla kapalı kaldığı ülke Panama

14 ülkede okullar mart 2020'den Şubat 2021'e kadar çoğunlukla kapalı kalırken, üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler'de olan bu ülkelerde 98 milyon okul çağı çocuğu etkilendi.

Okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerin başında Panama yer alırken bu ülkeyi El Salvador, Bangladeş ve Bolivya takip etti.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, "Yüz yüze eğitime erişimi olmayan çocuklar her geçen gün daha da geride kalıyor, en ağır bedeli de en dışlanmış olanlar ödüyor" dedi.

Fore, okulların bir an önce açılmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

UNICEF'ten boş okul, boş sıra sergisi

UNICEF, salgın boyunca eğitimden mahrum kalan çocuklara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bahçesine 168 milyon çocuğu temsilen 168 boş sıra ve okul çantası yerleştirdi.

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