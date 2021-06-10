Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

17.6 milyon takipçili TikTok fenomeni anestezi sonrası hayatını kaybetti

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 17,6 milyon takipçisi olan ünlü maymun George rutin kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası fenalaşarak öldü.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:49
229 Okunma
17.6 milyon takipçili TikTok fenomeni anestezi sonrası hayatını kaybetti

TikTok'ta ünlü olan bir anda 17 milyonu aşkın takipçiye ulaşan George beklenmedik bir anda hayatını kaybetti. 

Haber Global'in aktardığına @heresyourmonkeycontent hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin beğenisini kazanan George, siyah kapüşonuyla Teksas'ta yaşıyordu. 

George'un sahipleri, onu CRPS hastası olan annelerine yardımcı olması için almıştı. 10 yıldır sahipleriyle birlikte yaşayan George'a dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderiliyordu.

Maymun George'un rutin diş kontrolü için veterinere götürüldüğü, burada yapılan ansteziden sonra fenalaştığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen George kurtarılamadı.

Anahtar Kelimeler:
TikTokMaymun George
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'yı şiddetli rüzgar ve sel vurdu
Avustralya'yı şiddetli rüzgar ve sel vurdu
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 175 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 175 milyonu geçti
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim