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18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren dedeye dava

Puerto Rico'da, cruise gemisinin 11'nci katından düşerek hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin dedesine, ihmal sonucu ölüme neden olmak suçlamasıyla dava açıldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren dedeye dava

20 Kasım'da görülecek davada suçlu bulunması, dedenin üç yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

7 Temmuz'da meydana gelen olay sırasında gemi limanda demirliydi.

Mahkeme kayıtlarına göre Salvatore Anello, camlara vurmayı seven torunu Chloe Wiegand'ı, kapalı olduğunu düşündüğü pencerenin önüne getirdi.

Bu sırada bebek dedesinin kollarından kurtularak 35 metreden aşağı düştü.

San Juan'da bir mahkeme geçen hafta, ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Anello için yakalama emri çıkardı. Mahkeme için San Juan'a gelen ve kelepçeli olarak yargıç karşısına çıkan Anello, 80 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Ailenin avukatı Michael Winkleman, davayla ailenin acısının daha da ağırlaştırıldığını belirterek, ölümden çocukların olduğu bir alanda pencereleri açık bırakan gemi işletmesinin sorumlu olduğunu savundu.

Ailenin "Freedom of Seas" adlı geminin işletmecisi Royal Caribbean International şirketine dava açacağı açıklandı.

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