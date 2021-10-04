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2 milyon kişinin aşı pasaportu tehlikede

İsrail 3. dozu yapmayanların hayatını kısıtlamaya hazırlanıyor. Üçüncü doz aşıyı yapmayanlar kapalı alanlara alınmayacak. Bu ülkede yaklaşık 2 milyon insanın aşı kartını birkaç gün içerisinde kaybedeceği anlamına geliyor. İsrail hatırlatma dozunu zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:41
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2 milyon kişinin aşı pasaportu tehlikede
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Corona virüs salgınında ipleri gevşetmeyen İsrail hükümeti bir ilke daha imza attı. Ülkede tartışmalara neden olan kararda Covid-19'daki üçüncü doz zorunlu hale geldi.

Hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek. 

Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı. 

Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek.

İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorululuğu da gelmiş oldu. 

Our World in Data sitesindeki verilere göre Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı. 

İsrail'de şimdiye kadar 1.3 milyona yakın Covid-19 vakası tespit edilirken 7 bin 821 kişi öldü.

Anahtar Kelimeler:
Corona Virüs
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