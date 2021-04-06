2 yaşındaki çocuk maskesini indirince ailesi uçaktan atıldı

Olay, Orlando'dan New York'a gitmek için hazırlanan yolcu uçağında yaşandı.

Uçağın kalkmasına dakikalar kala, 2 yaşındaki kız çocuğunun maskesini çıkarıp yemek yemesi diğer yolcuların dikkatini çekti ve yolcular durumu kabin ekibine söyledi.

Aile uçaktan indirildi

Bunun üzerine bir uçuş görevlisi aileyi ikaz ederek uçaktan inmelerini istedi. Çocuğun babası olanları anlamaya çalışırken, 7 aylık hamile eşi ve engelli oğlu da panik yaşadı.

Bir süre sonra küçük kız, ailesi ile birlikte uçaktan indirildi.

1 saat sonra tekrar uçağa bindiler

Orlanda havaalanında yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından aile de dahil tüm yolcuların tekrar uçağa binmesine karar verildi.

Ağustos ayında da Orlondo’dan New York’a gitmek isteyen 6 çocuklu anne, 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmak istememesi sebebiyle uçaktan indirilmişti.