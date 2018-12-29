Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
banner40

2 yıl önce Kilis’te yakalanan IŞİD’li için flaş karar!

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Neil Chistopher Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığını duyurdu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
2 yıl önce Kilis’te yakalanan IŞİD’li için flaş karar!

Dutton, bakanlığının resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Prakash’ın IŞİD’in hizmetinde bulunmasından dolayı Avustralya vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

Prakash dahil Avustralya'ya bağlılıklarına aykırı eylemlerinden dolayı toplam 12 kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığını vurgulayan Dutton, “Yurt dışında terörist davranışlarda bulunan çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığının sona erdirilmesi, Avustralya’nın uluslararası şiddet içeren aşırılıklara ve terörizme tepkisinin önemli bir parçasıdır”' ifadelerini kullandı.

banner41
Avustralya'nın IŞİD’i 6 Mayıs 2016'da terör örgütü ilan ettiğini hatırlatan Dutton, terörizme bulaşan ve çifte vatandaşlıkları bulunanların, Avustralya vatandaşlıklarını kaybedeceklerini kaydetti.
Fiji-Hindistan ve Kamboçya kökenli 27 yaşındaki Avustralya vatandaşı Prakash ülkenin en çok aranan teröristleri arasında yer alıyordu. Prakash'ın, 2013 yılında Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı ve ismini Abu Khaled al-Cambodi olarak değiştirdiği belirtiliyor.

Prakash, 24 Ekim 2016’da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışırken yanında Rumana Bibi ve Fadxiya Ahmed ile yakalanmış, IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.

‘TÖVBE ETTİM’ DEMİŞTİ

Halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 20 Aralık 2018'de hakim karşısına çıkan Prakash, ‘‘Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben IŞİD’ten ayrılmış birisiyim. IŞİD ile hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar tutuklu kaldım anlayamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya, sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde terör örgütünün propagandasını yapan ve Avustralya'ya yönelik terör eylemi çağrısında bulunan Prakash'ın Türkiye'den iadesini istemişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?
İsrail 2018'de 6 bin 489 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 2018'de 6 bin 489 Filistinliyi gözaltına aldı
Arkadaşına pimi çekilmiş el bombası verip kaçtı! Sonra...
Arkadaşına pimi çekilmiş el bombası verip kaçtı! Sonra...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim