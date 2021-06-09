20 yıl sonra ilk fotoğraf

NASA'nın Juno uzay aracı, Ganymede'nin 1000 kilometre yakınından geçti. Fotoğraflarda, kraterlerin yanı sıra yüzeydeki bazı uzun çizgiler görülebiliyor.

Bilim insanları bu çizgilerin teknonik hareketliliği gösterdiğini tahmin ediyor..Buzlarla kaplı Ganymede yarıçap olarak Merkür'den bile daha büyük.

Bu sebeple hem Jüpiter'in, hem de Güneş sisteminin en büyük uydusu olma özelliğine sahip.

Dev uydu, son olarak 2000 yılında Galileo uzay aracı tarafından yakından görüntülenmişti. Dünyadan 11 kat büyük ve 317 kat ağır olan Jüpiter'inse toplam 79 adet uydusu bulunuyor.

JUNO'NUN DİĞER KEŞİFLERİ

NASA'dan yapılan açıklamada, Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno uzay aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.

Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.

Juno'nun Jüpiter'den çektiği ilk görüntü Dünya'ya 2016'da ulaştı.

Jüpiter’in iç yapısını inceleyecek Juno’nun, görevi sırasında gezegenin çekim kuvveti, manyetik alanları, ve atmosferik dinamiklerine dayanan veriler üzerinden Jüpiter’in oluşum ve evrimine ilişkin sırları çözmesi bekleniyor.

Fırlatıldığından Jüpiter’in yörüngesine yerleşmesine dek beş yıllık sürede 2,8 milyar kilometre kateden Juno uzay aracının, misyonunu tamamladığında 3,4 milyar kilometre mesafe kat etmiş olması bekleniyor.

Juno misyonundan önce bugüne dek sırasıyla Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, Ulysses, Galileo, Cassini-Huygens, New Horizons uzay araçları ve Hubble Uzay Teleskop’unun Jüpiter’in incelenmesine katkı sunduğu biliniyor.

merikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin güney yarım küresindeki Büyük Kırmızı Leke'yi görüntüledi.



NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Juno'nun, Jüpiter yörüngesindeki keşif yolcuğunda gezegene 12'nci yakın geçisi sırasında, "Büyük Kırmızı Leke" adı verilen sürekli "antisiklonik fırtınayı" (yüksek basınçlı dolaşım merkezi) kayda geçirdiği belirtildi.

Uydunun 1 Nisan 2018'deki yakın geçişi sırasında çekilen farklı görüntülerden oluşturulan kolaj fotoğraf NASA'nın internet sitesinde yayımlandı. 2 amatör gökbilimcinin, NASA'nın kamunun kullanımına açtığı JunoCam görüntülerini kullanarak yarattığı fotoğrafta, Büyük Kırmızı Leke ve etrafındaki türbülans alanları detaylı şekilde görülebiliyor.

Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gökbilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.