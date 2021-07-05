Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak adlandırılan Elsa Kasırgası’nın Küba sahillerine ulaştığı açıklandı. Fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişinin tahliye edildiği kasırganın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Fırtınanın bugün ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:21
42 Okunma
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak açıklanan Elsa Kasırgası, hız kesmeden devam ediyor.

Atlas Okyanusu üzerinde 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olan Elsa’nın Barbados Adaları'nın yaklaşık 65 kilometre batısında oluştuğunu belirtilmişti.

Elsa’nın Puerto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba’ya doğru saatte 120 kilometre hızla ilerlediği ve önümüzdeki salı  Florida’ya ulaşmasının beklendiği kaydedilmişti.

Ulusal Kasırga Merkezinden kıdemli uzman Jack Beven, Elsa’nın Karayip Adaları'nı vurduktan sonra zayıflama ihtimali olduğunu dikkati çekerek, “Yine de Florida’nın bazı bölümlerinde önümüzdeki hafta başlarında sahilde fırtına kabarması, aşırı fırtına ve yağış etkisi riski var" uyarısında bulunmuştu.

KÜBA SAHİLLERİNE ULAŞTI

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Elsa fırtınası, Karayip adalarının ardından Küba'ya ulaştı.

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiğini belirtildi.

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişi tahliye etmişti.

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'YE HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
ElsaKasırga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi
Yunanistan ek gelir arıyor: 6 adayı satışa çıkardılar
Yunanistan ek gelir arıyor: 6 adayı satışa çıkardılar
Kamerasını açık unutan öğrenci, online ders sırasında seks yaparken yakalandı
Kamerasını açık unutan öğrenci, online ders sırasında seks yaparken yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim