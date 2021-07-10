2021'de dünyanın en güçlü pasaportları

İngiltere pasaportu olanlar şu anda 60’tan az ülkeye giriş yapabiliyor (Reuters-Arşiv)

Henley Pasaport Endeksi’ne göre Japonya, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinciliğini korudu.

The Independent’e göre Japonya, şimdiye kadar yaşanan çalkantılı bir yıla rağmen, seyahat öncesinde vizeye ihtiyaç duymadan sahiplerinin erişebilecekleri destinasyon sayısına göre ilk sıradaki yerini korudu.

193 ülkeye vizesiz (veya varışta vizeli) erişim sağlayan Japonya pasaportunu, 192 ülkeye erişim iznine sahip Singapur ve 192 ülkeye giriş izni olan Güney Kore ve Almanya pasaportu izledi.

ABD ve Birleşik Krallık, ortaklaşa birinci sırada yer aldıkları 2014 yılından bu yana, 187 destinasyonla yedinci sırayı paylaşarak listede düşmeye devam etti.

Bununla birlikte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir sonucu olarak pek çok seyahat yasağının uygulanmasıyla birlikte, İngiltere pasaportu sahiplerinin gerçekte şu anda 60’tan az ülkeye erişimi var. Bu da Özbekistan pasaportuna eşdeğer.

ABD pasaportuna sahip olanlar ise, salgın sırasında seyahat özgürlüklerinde yüzde 67’lik bir düşüş gördü ve bu da onlara dünya çapında sadece 61 destinasyona erişim sağladı. Bu da, Henley Pasaport Endeksi’ndeki Ruanda pasaportunun gücüne eşdeğer.

Afgan pasaportuna sahip olanlar ise, önceden vize almadan dünya genelinde sadece 26 ülkeyi ziyaret edebiliyor.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları:

1- Japonya (193)

2- Singapur (192)

3- Güney Kore; Almanya (191)

4- İtalya, Finlandiya, İspanya, Lüksemburg (190)

5- Danimarka, Avusturya (189)

6- İsveç, Fransa, Portekiz, Hollanda, İrlanda (188)

7- İsviçre, Birleşik Krallık, ABD, Belçika, Yeni Zelanda (187)

8- Norveç, Yunanistan, Malta, Çekya (186)

9- Kanada, Avustralya (185)

10- Macaristan (184)