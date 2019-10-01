2050’de 6 kişiden 1’i 65 yaşında olacak

BM’nin “Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu” başlıklı raporuna göre, dünyada 2050’ye kadar her 6 kişiden biri 65 yaş ve üzerinde olacağı, ayrıca mevcut durumda 143 milyon olan 80 yaş ve üzeri nüfusun ise 426 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise 2050’ye kadar her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan 2018 itibarıyla tarihte ilk kez 65 yaş ve üzerindeki kişiler, dünyadaki 5 yaş altı çocukların sayısını geçti. Türkiye, dünyada yaşlı nüfus oranının yüzde 10’un altında olduğu ülkeler arasında yer alırken, 82 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 7 milyon 65 yaş ve üzeri vatandaş