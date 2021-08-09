212 gram doğmuştu: Dünyanın en küçük bebeği 13 ay sonra evinde

Kwek Yu Xuan doğduğunda yalnızca bir elma kadar, 212 gram ağırlığında ve 24 santimetre uzunluğundaydı.

Ortalama hamilelik süresi olan 40 haftanın çok altında, henüz 25’inci haftasını bile doldurmadan dünyaya gelmişti.

Annesine, hayati organlara zarar vererek hem bebek hem de anne için ölümcül olabilen preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) teşhisi konmuş, anne bu yüzden sezaryenle planlanandan dört ay önce doğum yapmıştı.

Hayatta kalma ihtimali çok düşük görülen Yu Xuan, 13 aylık tedavinin sonunda şimdi 6,3 kiloluk bir bebek.

Hastanede çeşitli ilaçlar ve makinelerin desteğiyle tedavi gören bebek artık taburcu olabilecek kadar sağlıklı. Bir süre destekle nefes alabilecek olsa da doktorlar kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyor.

Hastanenin açıklamasında “Bütün zorluklara gelişimi ve azmiyle etrafındakilere ilham oldu. Bu onu olağan üstü bir Covid bebeği yapıyor; bütün bu kargaşanın ortasında umut ışığı oldu” ifadelerini kullandı.

ABD’deki 400 gramın altında doğan bebeklerin dahil edildiği Iowa Üniversitesi’nin kayıtlarına göre daha önce bu unvana sahip olan bebek 2018’de 245 gram doğan bir kız çocuğuydu.