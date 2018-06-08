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25 yıl boyunca gözündeki rimeli temizlemedi!

Avustralya'da yaşayan Theresa Lynch, tam 25 yıl boyunca gözündeki rimeli temizlemedi.

08 Haziran 2018 Cuma 15:41
25 yıl boyunca gözündeki rimeli temizlemedi!

50 yaşındaki Lynch'in hayrete düşüren bu davranışı, başını büyük bir derde soktu. Yıllarca rimelini gözünden temizlemedi, göz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Theresa Lynch, doktorları bile şaşırttı.

Lynch'in göz kapaklarında rahatsızlık meydana gelmeye başladı. Neredeyse gözlerini kaybedecek olan kadın, hekim kontrolünden önce göz damlası kullanmaya başladı.

İşin içinden çıkamayınca soluğu hastanede alan Theresa Lynch, doktorları hayrete düşürdü. Lynch'in göz kapaklarının içinde siyah, küçük kitleler bulunuyordu. Uzmanlar, yatmadan önce temizlenmeyen maskaranın buna yol açtığını söyledi. Göz kapağı derisinin altına yerleşen kitleler neredeyse Lynch'in gözlerini kaybetmesine neden olacaktı.

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The Sun gazetesinde yer alan habere göre; muayenede Theresa Lynch'in göz kapağını kaldıran göz doktoru Dana Robaei, "Meslek hayatımda böyle bir şey görmedim" açıklamasında bulundu.

50 yaşındaki Lynch, 25 yıl boyunca makyajında kullandığı rimeli temizlememişti ve rimel parçacıkları adeta derinin içine işlemiş ve orada kitleleşmişti.

Dr. Dana Robaei, bir buçuk saat süren bir operasyonla Lynch'in gözündeki kitleleri temizledi.

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