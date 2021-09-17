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3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya’da toplam ağırlığı 70 gram olan üç adet Matsutake mantarı açık artırma ile 830 bin yene yani 65 bin liraya alıcı buldu.

17 Eylül 2021 Cuma 12:22
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3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya'da dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösterilen Matsutake açık artırmayla satıldı. 

Matsutake mantarı normal fiyatıyla bile dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında gösteriliyor. Yapılan açık artırma sonucu mantarın değerinin yüzlerce kat fazla bir bedel ödendi. 

Yüksek fiyatlara alıcı bulan özel üretim sebze-meyvelerin yoğun talep gördüğü Japonya’nın Hyogo eyaletindeki Sasayama şehrinde özel olarak üretilen Matsutake Mantarları için açık artırma düzenlendi. 

Sezonun ilk açık artırmasında toplam 70 gram ağırlığındaki 3 mantar lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Bölgedeki bir restoran mantarları 830 bin yenlik (yaklaşık 65 bin lira) rekor teklifle satın aldı.

Öte yandan Matsutake mantarı normalde de ucuz bir yiyecek değil. Dünyaca ünlü mantarın fiyatı bin 400 dolar civarında. 

Ülkede ilk hasatların açık artırmayla satılması bir gelenek. Mayıs ayında sezonun ilk kavunları 208 bin liraya satılmıştı. Japonya da her yılın ilk balina avında yakalanan balinalar da rekor fiyatlara satılıyor.

KİLOSU 920 BİN LİRAYA DENK GELİYOR

Üç  adet mantarın kilo fiyatının ise 11.85 milyon yen (yaklaşık 920 bin lira) olduğu açıklandı. Bu yaz uzun süren yağışlı havalar nedeniyle mantar hasadının diğer yıllara göre yedi ila 10 gün önce başladığı belirtildi.

ÇAM AĞACINDA YETİŞİYOR

Çam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretiliyor. Farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih edilen tür yüksek fiyatıyla biliniyor.

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Mantar65 Bin LiraMatsutake
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