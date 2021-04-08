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30 yıl sonra tırnaklarını kesti

ABD, Houston'da, 2017’de 5,8 metre tırnak uzunluğuyla ‘dünyanın en uzun tırnaklarına’ sahip olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren Ayanna Williams, 7,33 metre uzunluktayken tırnaklarını kesti. Williams, tırnaklarını kesmeden önce iki şişeden fazla oje kullandığını ve manikürünün 20 saat sürdüğünü belirtirken, "Tırnaklarım olsun veya olmasın, ben yine de kraliçe olacağım" dedi.

08 Nisan 2021 Perşembe 13:46
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30 yıl sonra tırnaklarını kesti

Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip kişi olan Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra onları kesmeye karar verdi.

ABD, Houston'da yaşayan Ayanna Williams, 2017 yılında 5,8 metre uzunluğundaki tırnaklarıyla Guinness Dünya Rekorlarına girmişti.

Yaklaşık 4 sene boyunca dünyanın en uzun tırnaklı kişisi unvanını taşıyan Williams, geçtiğimiz günlerde tırnaklarını kesmeye karar verdi.

Kesmeden önce tırnak bakımının yaklaşık 20 saat sürdüğünü ve iki şişeden fazla oje kullandığını belirten Williams, Teksas'taki bir dermatoloji kliniğinde elektrikli kesme aletiyle tırnaklarına veda etti.

Kesmeden önce 7 metre 33 santimetre uzunluğunda olan tırnaklarıyla ilgili konuşan 

Williams, "Tırnaklarım olsun veya olmasın, ben yine de kraliçe olacağım" dedi. 

Tırnakları sebebiyle bulaşık yıkama ve yatağa çarşaf serme gibi bazı aktiviteleri yapamadığını belirten Williams, "Tırnaklarım beni yapmaz, ben tırnaklarımı yaparım" dedi.

Dahaa önce dünyanın en uzun tırnaklı kişisi 1979 yılında tırnaklarını uzatmaya başlayan ve 2009 yılında tırnakları bir araba kazasında kırılan Lee Redmond'a aitti.

Lee Redmond'a ait dünyanın en uzun tırnakları rekoru ise 8,5 metreydi.

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