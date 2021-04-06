3,1 milyon dozluk aşı sevkiyatına engel

Reuters'ın haberine göre, Avustralya hükümetinden bir kaynak, ülkeye şu ana kadar yalnızca 300 bin doz aşının ulaştığını ifade etti.

Açıklama yapma yetkisi bulunmadığı için ismini paylaşmayan kaynak, "Şu ana kadar 3,1 milyon doz aşıyı engellediler" dedi, 400 bin dozun ise nisan ayı sonuna kadar ulaşmasının planlandığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, "Umudumuzu yitirmedik ancak bunları beklenen tedarik kapsamında saymayı bıraktık" diye konuştu.

Avustralya, AB tarafından 250 bin AstraZeneca aşısının bloke edildiğini doğrulamıştı.