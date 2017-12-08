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430 ev yangına teslim oldu

California’daki orman yangınında 430 ev hasar gördü...

08 Aralık 2017 Cuma 13:53
430 ev yangına teslim oldu
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ABD'nin California eyaletinin güneyinde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor.

Yetkililer, 466 kilometrekarelik alana yayılan yangında 3 kişinin yaralandığını, başta Ventura ve çevresi olmak üzere 430 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Binicilik eğitimi veren bir kulüpte de yaklaşık 30 atın telef olduğu belirtildi.

California'daki yangın Los Angeles'ın en son Bel Air bölgesine sıçramıştı.

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yanmış, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilmişti.

Bölgedeki okullarda eğitime ara verilmişti.

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