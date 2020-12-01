47 yıllık evli çift aynı dakikada corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD, Michigan’da yaşayan ve 47 yıldır evli olan çift Leslie ve Patricia McWaters, 22 Kasım günü corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.



78 yaşındaki Patricia McWaters’ın, Jackson'daki Foote Allegiance Hastanesinde hemşirelik yaptığı belirtilirken 75 yaşındaki Leslie McWaters, Birleşik Devletler Donanma Rezervleri'nde kıdemli memur olarak çalışıyordu. Çift, 16 Nisan 1973'te evlendi ve neredeyse elli yıldır birlikteydi.

ÖLÜM DAKİKALARI AYNI



47 yıllık evli çift beraber corona virüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı ve ikisinin de ölüm zamanları 22 Kasım Salı günü saat 16:23 olarak kaydedildi. Çiftin iki kızı ve üç torunu bulunuyor. Ailesi tarafından verilen ölüm ilanında, “Neredeyse her şeyi birlikte yaptılar, bu yüzden aynı dakika içinde ölüme gitmeleri şaşırtıcı olmamalı” ifadelerine yer verildi.



“ROMEO VE JULİET GİBİ”



Çiftin kızları Joanna Sisk, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Romeo ve Juliet gibi, biri olmadan diğeri olmak istemezdi” ifadelerini kullandı. "Bir ebeveyni kaybetmek zaten yeterince zorbiz ikisini de kaybettik" diyen Sisk, tüm ailenin çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.



MİCHİGAN ÜLKEDE VAKA SAYISINDA BEŞİNCİ, ÖLÜM SAYILARINDA DÖRDÜNCÜ



ABD, teyit edilen corona virüs vakaları açısından dünyada en çok vakanın görüldüğü ve en çok ölümün yaşandığı ülke durumunda. Michigan ise en çok vaka görülen beşinci eyalet konumundayken ölüm sayılarında ise dördüncü sırada bulunuyor.