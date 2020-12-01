Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

47 yıllık evli çift aynı dakikada corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de 47 yıldır evli olan ve ailesi tarafından hemen hemen her şeyi birlikte yaptıkları söylenen bir çift, aynı gün ve aynı dakikada corona virüs sebebiyle hastanede hayatını kaybetti. Çiftin kızları, “Biri olmadan diğeri olmak istemezdi, aynı Romeo ve Juliet gibi” ifadelerini kullandı.

01 Aralık 2020 Salı 12:03
874 Okunma
47 yıllık evli çift aynı dakikada corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD, Michigan’da yaşayan ve 47 yıldır evli olan çift Leslie ve Patricia McWaters, 22 Kasım günü corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Patricia McWaters’ın, Jackson'daki Foote Allegiance Hastanesinde hemşirelik yaptığı belirtilirken 75 yaşındaki Leslie McWaters, Birleşik Devletler Donanma Rezervleri'nde kıdemli memur olarak çalışıyordu. Çift, 16 Nisan 1973'te evlendi ve neredeyse elli yıldır birlikteydi.

ÖLÜM DAKİKALARI AYNI

47 yıllık evli çift beraber corona virüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı ve ikisinin de ölüm zamanları 22 Kasım Salı günü saat 16:23 olarak kaydedildi. Çiftin iki kızı ve üç torunu bulunuyor. Ailesi tarafından verilen ölüm ilanında, “Neredeyse her şeyi birlikte yaptılar, bu yüzden aynı dakika içinde ölüme gitmeleri şaşırtıcı olmamalı” ifadelerine yer verildi.

“ROMEO VE JULİET GİBİ”

Çiftin kızları Joanna Sisk, NBC’ye yaptığı açıklamada, “Romeo ve Juliet gibi, biri olmadan diğeri olmak istemezdi” ifadelerini kullandı. "Bir ebeveyni kaybetmek zaten yeterince zorbiz ikisini de kaybettik" diyen Sisk, tüm ailenin çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

MİCHİGAN ÜLKEDE VAKA SAYISINDA BEŞİNCİ, ÖLÜM SAYILARINDA DÖRDÜNCÜ

ABD, teyit edilen corona virüs vakaları açısından dünyada en çok vakanın görüldüğü ve en çok ölümün yaşandığı ülke durumunda. Michigan ise en çok vaka görülen beşinci eyalet konumundayken ölüm sayılarında ise dördüncü sırada bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA’ya başvurdu
Phizer/BioNTech, koronavirüs aşısının onayı için EMA’ya başvurdu
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 44 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 44 milyonu geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim